Elettronica Group e Lendlease presentano la tecnologia E4Shield

Elettronica Group e Lendleas, insieme nella biodifesa delle persone contro la pandemia

Comincia oggi a MIND (Milano Innovation District) il percorso verso la costruzione di una nuova normalità dopo l’emergenza sanitaria. Elettronica Group, leader mondiale da 70 anni nel settore della difesa elettronica, e Lendlease, gruppo internazionale del real estate e rigenerazione urbana, in qualità di sviluppatore di MIND, hanno presentato oggi E4Shield, una tecnologia unica al mondo e programmabile in futuro per nuovi agenti patogeni. E4Shield è stata ideata dalla società Elettronica che, forte della sua esperienza settantennale nella gestione dello spettro elettromagnetico, ha trasferito le proprie competenze anche al settore della Biodifesa. L'ulteriore sviluppo di E4Shield è stato reso possibile grazie alla partnership con Lendlease, per contribuire alla minaccia pandemica attuale e futura, in linea con l’impegno di realizzare spazi costruiti che garantiscano standard sempre più elevati benessere e salute delle persone e del pianeta. E4Shield, completamente Made in Italy, agendo all’interno degli ambienti chiusi quali ad esempio scuole, ascensori, mezzi di trasporto, è in grado di inattivare il virus in aerosol, contribuendo a mitigare la minaccia pandemica. Si tratta di uno dei primi progetti di innovazione, nato in seno all’ecosistema di imprese di MIND dedicato alla ricerca nei settori delle scienze per la vita e delle città del futuro, attraverso la contaminazione e condivisione di idee di innovazione e progetti.

"E4Shield è un sistema unico al mondo attraverso il quale il nostro Gruppo ha messo a disposizione della società civile le proprie competenze nel settore militare" ha dichiarato Enzo Benigni, Presidente e CEO di Elettronica Spa. "Elettronica ha nella propria natura il contrasto alle minacce emergenti e, insieme a una continua attività di ricerca e sviluppo, ha creato le basi per l’elaborazione di questa innovativa tecnologia, che speriamo possa rappresentare un ulteriore valido aiuto nella gestione della post pandemia. Con E4Shield abbiamo voluto dare il nostro contributo a una delle maggiori sfide a cui oggi il mondo della ricerca è chiamato a rispondere. Per il suo sviluppo sono state fondamentali le collaborazioni con il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio, l’ospedale Sacco, con i laboratori Virostatics e soprattutto con il nostro partner Lendlease. Ci auguriamo che questo innovativo sistema possa costituire un primo passo per il ritorno a una nuova normalità”.