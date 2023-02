Enel, presentato il progetto “Energie per la scuola”

Gli scatti d'Affari

Enel, il programma “Energie per la scuola” funge da ponte tra imprese e formazione per la transizione energetica

È stato presentato il progetto "Energie per la scuola", programma formativo coordinato da Enel che promuove la collaborazione tra imprese e scuole, favorendo un efficace inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Il programma si pone l’obiettivo di fornire ai giovani le competenze utili per abbracciare le nuove professioni della transizione energetica ed essere assunti nelle aziende della filiera elettrica subito dopo la conclusione del loro percorso di studi. Dopo un primo avvio sperimentale nel 2022 che ha interessato 11 istituti, 8 aziende e creato le condizioni per l’assunzione di 100 ragazzi, "Energie per la scuola" quest’anno ha ampliato il suo raggio d’azione, coinvolgendo già più di 500 giovani, oltre 60 scuole in tutta Italia e 25 tra imprese e consorzi.

"Energie per la scuola" si rivolge agli allievi dell’ultimo anno degli istituti tecnici e professionali, consentendo loro di acquisire le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere i lavori maggiormente richiesti dalle aziende della filiera elettrica ed essere così assunti nelle imprese fornitrici di Enel subito dopo aver conseguito il diploma. Il programma è caratterizzato da un approccio didattico innovativo che permette ai ragazzi di consolidare le conoscenze acquisite sui banchi attraverso l’esperienza pratica, in piena sicurezza, seguendo corsi ad alta specializzazione erogati dalla scuola in collaborazione con istituti di formazione certificati.