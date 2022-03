Eni Capital Markets Day, presentato il piano strategico 2022-25

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Eni Capital Markets Day, Descalzi presenta il piano 2022-25. Focus su decarbonizzazione e riduzione emissioni

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha presentato il piano strategico Eni 2022-2025 alla comunità finanziaria. Eni vuole garantire la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico mantenendo una netta focalizzazione sulla transizione energetica equa e sulla creazione di valore per gli stakeholder. Nello specifico, gli obiettivi che Eni persegue sono: fare leva sull’upstream e sulle partnership con Paesi produttori per reperire opportunità di forniture di gas alternative e addizionali; accelerare i propri obiettivi di decarbonizzazione, offrendo ai clienti prodotti e servizi sempre più decarbonizzati per abbattere le emissioni scope 1, 2 e 3. Descalzi ha commentato: “Ci impegniamo nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi decarbonizzati, per garantire la sicurezza energetica e la riduzione delle emissioni”