Eni, nasce un polo di ricerca dedicato alle nuove filiere dell’energia

Eni lancia il "ROAD- Rome Advanced District” presso l’area del Gazometro di Roma Ostiense

Nasce “ROAD - Rome Advanced District”, la rete di imprese formata da Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS e NextChem (MAIRE) per lo sviluppo, all’interno dell’area del Gazometro di Roma Ostiense, del primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. Il nuovo soggetto rete ROAD ha quattro obiettivi: in primis sviluppare, promuovere e accelerare progetti di innovazione e la ricerca scientifica, industriale e tecnologica; creare collaborazioni di filiera tra dipartimenti R&D di aziende, università, centri di ricerca, startup e PMI innovative sulle tecnologie per la transizione energetica e digitale; utilizzare l’asset di Ostiense come “living lab” per la sperimentazione di tecnologie emergenti a supporto della comunità; infine, attrarre e formare talenti per lo sviluppo dei nuovi mestieri.

Le principali aree di impatto attraversate da ROAD spazieranno dalle tecnologie per la decarbonizzazione, all’economia circolare (water e waste management), efficienza energetica e stoccaggio, dalla mobilità sostenibile alle smart cities, passando per la promozione della salute e della sicurezza. Tra gli obiettivi di ROAD vi sarà anche quello di sviluppare una proposta di quartiere energetico del futuro a partire dall’analisi, in una prima fase, della filiera della mobilità sostenibile e delle smart cities.

