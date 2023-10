E.ON: riparte il Progetto Scuole E.ON per promuovere la sostenibilità

E.ON, al via l’edizione 2023-2024 del Progetto Scuole E.ON: l’obiettivo è promuovere la sostenibilità tra le nuove generazioni

Riparte il Progetto Scuole E.ON, con cui l’azienda si impegna a promuovere la sostenibilità, l’uso consapevole delle risorse e accrescere la consapevolezza sull’importanza di adottare comportamenti virtuosi, rivolgendosi in prima persona alle nuove generazioni, in un’ottica di contaminazione positiva. Anche quest’anno il percorso coinvolgerà ragazze e ragazzi in diverse esperienze con un approccio che permetterà di imparare divertendosi: una speciale Game Box conterrà tutti i materiali per effettuare gli esperimenti proposti nei vari capitoli dell’Action Book, un vero e proprio libro-game che accompagnerà gli studenti in questa avventura alla scoperta dell’importanza di agire ora e insieme per un futuro più verde.

“Siamo davvero orgogliosi di poter dare continuità al Progetto Scuole, con cui vogliamo raggiungere e coinvolgere le nuove generazioni in attività e contenuti di valore in grado di fare la differenza nella tutela del Pianeta. Anno dopo anno l’iniziativa mira a una diffusione sempre più capillare sul territorio perché tutti possano avere l’opportunità di migliorare il proprio territorio ed essere un esempio virtuoso per le generazioni future. Fare formazione in modo accessibile su queste tematiche a partire dai più giovani è fondamentale proprio perché siano loro gli eroi green di domani”, ha affermato Mauro Biraghi, Marketing and Corporate Communications Director di E.ON Energia.

Gli insegnanti e gli studenti, attraverso il materiale didattico messo a disposizione in modo totalmente gratuito, potranno conoscere le novità dell’innovazione scientifica e tecnologica a servizio dell’ambiente, trattando in modo semplice ma con rigore scientifico numerosi temi: dai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alla gestione delle risorse naturali e allo sviluppo sostenibile. I docenti avranno anche modo di seguire il corso offerto da E.ON attraverso il portale S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione e del Merito sui temi della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici. Il corso, realizzato in collaborazione con Meteo Expert e Pleiadi, garantisce crediti formativi ed è disponibile per gli insegnanti di tutta Italia, a prescindere dalla loro effettiva partecipazione al Progetto Scuole, garantendo ai docenti strumenti didattici e sperimentali per educare le nuove generazioni in questo ambito.