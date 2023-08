Erion WEEE e Economiacircolare.com, insieme per i futuri Ecodesigner

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Erion WEEE e Economiacircolare.com, al via il corso di Alta Formazione “Ecodesign the future: EEE edition” Imparare a progettare prodotti più "sostenibili" in un settore in forte evoluzione come quello delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: è questo l’obiettivo di “Ecodesign the future: EEE edition”, un nuovo percorso formativo frutto della collaborazione tra Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE, e il magazine Economiacircolare.com. È già disponibile online il bando di partecipazione al corso, totalmente gratuito e riservato a 30 studenti laureati/e in facoltà progettuali/ingegneristiche, scientifiche, economiche o umanistiche. Seguendo i principi dell’economia circolare, ai partecipanti sarà richiesto di pensare e ideare nuove tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche progettate per essere durevoli, con componenti potenzialmente riutilizzabili e prodotte con materiali provenienti da riciclo e riciclabili. Il percorso formativo - sviluppato nell’arco temporale compreso tra il 13 novembre 2023 e il 12 marzo 2024 - prevede 10 gruppi di lavoro per 10 nuovi concept “ecosostenibili”. Le autrici e gli autori dei progetti più meritevoli avranno l'occasione di presentare le loro idee ai rappresentanti di aziende del settore, che premieranno il progetto vincitore all’ADI Design Museum di Milano. “EconomiaCircolare.com, che si impegna attivamente nell’informazione, nell'approfondimento e nella sensibilizzazione culturale per favorire un cambio di paradigma, riconosce l'importanza di un’offerta formativa adeguata ad affrontare le sfide attuali e future nell'ottica di un'economia circolare”, ha dichiarato Marica Di Pierri, Direttrice responsabile di EconomiaCircolare.com. “Nell’ambito di questa iniziativa, siamo liete di annunciare il lancio della terza edizione del programma formativo dedicato all’eco-progettazione, quest’anno con un focus sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attraverso ‘Ecodesign the future: EEE edition’ vogliamo fornire le competenze necessarie a ridurre il divario tra domanda e offerta di green job nel settore delle AEE”. "I RAEE rappresentano il flusso di rifiuti che negli ultimi anni ha fatto registrare la più rapida crescita”, ha commentato Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion WEEE. ”Occorre investire in sensibilizzazione verso i cittadini, affinché sappiano come gestire le proprie apparecchiature una volta giunte a fine vista, ma non basta. È fondamentale anche che l'intero settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche acquisisca nuove competenze circolari, per poter creare, sin dalla fase di progettazione, prodotti capaci non solo di durare nel tempo, ma anche di essere più facilmente riparabili e riciclabili. Erion WEEE da tempo ha deciso di investire in progetti dedicati ai professionisti del domani. Crediamo infatti che dare ai giovani questa opportunità e fornire loro gli strumenti giusti, grazie anche programmi avanzati di formazione, rappresenti il modo più efficace per realizzare il cambiamento”. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter