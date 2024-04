Europea servizi terminalistici, Augusta: aperto il nuovo Terminal containers

Gli scatti d'Affari

Europea servizi terminalistici, Augusta: approdata la prima nave al nuovo Terminal containers Il 23 marzo 2024 è stata una data importante per il panorama economico della Sicilia, con l'inaugurazione del nuovo Terminal Container ad Augusta. Questo evento, che rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita dell'isola, è stato celebrato con l'approdo della M/V MICHIGAN, portando avanti una tradizione di sviluppo marittimo avviata vent'anni fa a Catania, con l'apertura del primo Terminal. L'inaugurazione del Terminal Container ad Augusta non solo segna un momento di celebrazione, ma anche un'opportunità di crescita economica per tutta la regione. L'incremento delle infrastrutture portuali non solo facilita il trasporto di merci, ma apre anche le porte a nuove opportunità per le imprese siciliane, contribuendo a stimolare l'attività economica locale e regionale. Un sentito ringraziamento è dovuto a tutte le autorità coinvolte, il cui impegno e supporto hanno reso possibile questo importante traguardo. Dal Presidente dell'Adsp Sicilia Orientale, l'Ing. DiSarcina, al Comandante del Porto di Augusta Santisi, al Direttore della Dogana di Siracusa Dott. Spina, al comandante della GDF Cap. Luisi, tutti coloro che hanno contribuito con il loro lavoro hanno giocato un ruolo fondamentale in questo successo. Un riconoscimento speciale va anche a Salvo Benfante e Francesco Ficano, così come a tutti i colleghi che hanno dedicato tempo e sforzi per raggiungere questo traguardo. Il loro impegno e sacrificio sono stati determinanti nel portare avanti questo progetto, che segna solo l'inizio di un percorso di crescita e sviluppo ancora più ampio.