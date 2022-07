Explora Journeys, annunciate le Mediterranean Destination Experiences

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Explora Journeys, presentate le nuove Destination Experiences 2023: cinque tipologie di viaggio per scoprire il Mediterraneo

Explora Journeys, brand di viaggi e lifestyle di lusso, ha annunciato oggi la prima serie delle sue Destination Experiences, che faranno parte dei viaggi inaugurali nel Mediterraneo di EXPLORA I, una selezione di esperienze pensate per piccoli gruppi, da 2 a 25 ospiti e caratterizzate da un mix unico di destinazioni rinomate, come Ibiza in Spagna, vista da una prospettiva diversa e da porti meno noti, e altre raramente frequentate dalle navi da crociera, tra cui Calvi in Corsica e Kastellorizo in Grecia.

Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys, ha dichiarato: “La creatività delle esperienze di destinazione su misura progettate da Explora Journeys supererà ogni aspettativa, accompagnando i nostri ospiti in un viaggio attivo e sociale alla scoperta di sé, un percorso arricchente e appagante, che offrirà loro una nuova esperienza sull'oceano, l'Ocean State of Mind. Explora Journeys vuole dar vita a viaggi sostenibili e ricchi d'ispirazione, facendo il massimo per lasciare un'impronta positiva per la prossima generazione”.

Le esperienze di destinazione sono suddivise in cinque aree d'interesse, per contribuire a offrire un viaggio altamente personalizzato: Beyond Boundaries propone esperienze uniche e di grande ispirazione per i viaggiatori attivi, le Tailored Experiences sono l'equivalente dell'alta moda, esperienze altamente esclusive e su misura, le Enchanting Explorations propongono invece esperienze a contatto con la natura o ancora le Boundless Discoveries e le In-Country Immersions, queste ultime pensate come esperienze via terra di più giorni.

Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Destination Experience di Explora Journeys, ha dichiarato: “Con una fusione armonica di lusso e avventura, Explora Journeys garantisce esperienze davvero uniche. Le proposte del nostro brand, arricchenti ed emozionanti, connettono i viaggiatori a esperienze di destinazione da vivere almeno una volta nella vita e siamo desiderosi di proporre queste esperienze autentiche, immersive e trasformative ai nostri ospiti”.