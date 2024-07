Fastweb presenta NeXXt AI Factory: il primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD

Gli scatti d'Affari

Fastweb lancia NeXXt AI Factory: il primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD dedicato all'Intelligenza Artificiale Generativa in Italia Fastweb accelera l'innovazione in Italia con l'inaugurazione della NeXXt AI Factory, il primo supercomputer NVIDIA DGX SuperPOD per l'intelligenza artificiale operativo nel paese. Questo evento rappresenta un significativo passo avanti nella rivoluzione tecnologica italiana. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato importanti personalità, tra cui Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, Augusto Di Genova, Chief Enterprise Officer di Fastweb, Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media, Alessandro Fermi, Assessore all'Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Massimiliano Capitanio, Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Brando Benifei, Europarlamentare e co-relatore dell'AI Act, e Gianluigi Greco del Comitato di Coordinamento sull'IA presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Professore di Informatica presso l'Università della Calabria. La NeXXt AI Factory segna l'inizio di un nuovo capitolo nella tecnologia italiana, portando il paese al centro della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Grazie a un accordo con NVIDIA siglato lo scorso anno, Fastweb ha acquisito 31 nodi NVIDIA DGX H100, diventando l'unica azienda in Italia a disporre di un sistema all'avanguardia per l'AI basato sull'architettura NVIDIA DGX SuperPOD. Situato in un Data Center di ultima generazione vicino a Bergamo, questo supercomputer, il più potente del suo genere di proprietà di un'azienda privata in Italia, è ora operativo e pronto a trasformare il panorama tecnologico nazionale.