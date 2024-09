Ferrarini debutta alla Mostra del Cinema di Venezia

Gli scatti d'Affari

Ferrarini presente alla Mostra del Cinema di Venezia come partner ufficiale di Casa I Wonder

Ferrarini, eccellenza del settore agroalimentare Made in Italy, partecipa alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia, unendo il mondo del cinema e della gastronomia attraverso creatività e tradizione. Come partner ufficiale della società di distribuzione e produzione cinematografica I Wonder Pictures, il brand emiliano è presente a Casa I Wonder, un punto d'incontro per talenti, media e protagonisti dell'industria cinematografica. Qui, Ferrarini offre i suoi prodotti iconici, come il prosciutto cotto e il prosciutto di Parma, durante cene e panel dedicati alla connessione tra cinema e sapori italiani.

Durante le serate del 27 e 28 agosto, Ferrarini ha accolto la delegazione del film "Coppia aperta quasi spalancata" e il 29 agosto ha partecipato al panel "Un intreccio tra cinema e sapori d’Italia", con la presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. L'iniziativa ha sottolineato il ruolo del cibo come simbolo della cultura italiana e promotore di esperienze artistiche, un impegno che Ferrarini porta avanti in eventi internazionali e iniziative culturali, come la cena benefica per la salvaguardia della Torre Garisenda nel ristorante Lucciola a New York e l'Amerigo Vespucci Tour a Los Angeles.

“Siamo orgogliosi di essere presenti alla Mostra del Cinema di Venezia assieme a I Wonder Pictures”, dichiara Claudio Rizzi, Responsabile Marketing di Ferrarini. “Da sempre crediamo nel ruolo culturale dell’agroalimentare, che promuoviamo in contesti di respiro internazionale come questo per raccontare il meglio che l’Italia può offrire: l’Italian food philosophy, uno dei valori centrali nella visione di Ferrarini, è infatti un formidabile veicolo di cultural diplomacy”.

