FibonacciLab e Connecthub rivoluzionano la logistica di retail e e-commerce

FibonacciLab e Connecthub: il Volume Predictor rivoluziona il Sales&Operations Planning per la logistica di retail e e-commerce

Connecthub, innovativo provider logistico che fa capo a Lenet Group, ha avviato una partnership strategica con FibonacciLab, società che sviluppa soluzioni di Data Science customizzate per il miglioramento delle Operations. La collaborazione tra le due realtà ha portato alla nascita del Volume Predictor, un software di analisi predittiva che permette di pianificare l’attività di magazzino e le Business Operations. Lo strumento permette di anticipare l’andamento dei flussi fisici con un anticipo di 12 settimane, consentendo quindi un’organizzazione più che accurata. In base alla dimensione dei pacchi e al tipo di processo, il tool restituisce al team i risultati suddivisi per canale di vendita e tipologia di flusso, supportando il servizio di distribuzione omnicanale - retail ed e-commerce.

Fabio Ruo, General Manager Logistics & Supply Chain di Connecthub, ha dichiarato: “La partnership con FibonacciLab, realtà d’eccellenza, ci ha fornito un prezioso strumento di visibilità che ci permette di aumentare ulteriormente il livello di servizio che garantiamo ai nostri clienti, sia interni al gruppo Lenet che esterni, e soddisfare le esigenze di un mercato in costante evoluzione. Questi ultimi anni hanno dimostrato come la logistica sia un asset sempre più strategico al servizio del business: la logistica può e deve diventare anche una fonte di dati preziosa per le aziende, per orientarne le decisioni e garantire un vantaggio competitivo, nell’epoca in cui la customer experience fa la differenza”.

Piero Donaggio, Chief Technology Officer, FibonacciLab, ha commentato: “Connecthub è una realtà che fa dell’innovazione digitale una risorsa essenziale per apportare valore ai propri clienti. Ciò ha reso davvero semplice ed efficace questa collaborazione. Il risultato è un tool predittivo estremamente potente, in grado di fornire realmente una visibilità futura affidabile”.