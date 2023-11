Fieracavalli: celebrati i 125 anni della manifestazione con ospiti speciali

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Fieracavalli: festeggiati i 125 anni della manifestazione scoprendo il variegato mondo equestre con ospiti speciali Fieracavalli ha permesso a oltre 140.000 visitatori di immergersi completamente nello sfaccettato mondo del cavallo grazie a spettacoli, intrattenimento e grande sport. Tra loro anche numerosi volti noti, alcuni insospettabili, che hanno festeggiato i 125 anni della manifestazione. Partendo dallo chef Alessandro Borghese, ormai di casa a Fieracavalli, che ha premiato i vincitori della seconda edizione del concorso Sapori di Razza e che si è avvicinato a questo meraviglioso animale grazie al forte amore per le discipline equestri della moglie Wilma e della piccola Arizona. Durante il suo giro tra i padiglioni, inoltre, lo chef ha incontrato anche il suo amico Joe Bastianich che fino ad ora non conosceva il mondo del cavallo, ma che, dopo aver portato il suo progetto Joe’s American BQ Smash & Lab, vincitore tra le altre cose del premio Sapori di Razza Best Food 2023 è rimasto molto affascinato dall’eleganza e la bellezza di questo splendido animale. Per celebrare un traguardo importante come quello dei 125 anni, inoltre, Fieracavalli ha dato vita a una serata di inaugurazione unica in cui tantissimi personaggi hanno raccontato cosa fosse per loro il cavallo. Da Adriana Volpe, per cui questo animale è in grado non solo di trasformare una giornata negativa in una positiva, ma anche di cambiarti l’anima; passando ad Annalisa Minetti che ne ama il ritmo e il suono degli zoccoli sul terreno; arrivando al pugile Clemente Russo per cui è semplicemente magia. E ancora Nicole Berlusconi, che associa gli equini alla libertà, o a Paola Caruso per cui sono la parte più profonda di sé stessa, senza dimenticare Matilde Gioli. Fieracavalli ha consegnato all’attrice il premio Horse Friendship 2023 per “la sua capacità di raccontare il legame profondo che l’ha accompagnata alla scoperta del mondo equestre e per essere diventata una delle ambasciatrici più autentiche dell’amore e della cura che il rapporto con questi straordinari animali può dare”. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter