Flibco.com: al via la nuova tratta da Milano Centrale a Orio Al Serio

Flibco.com, arriva la nuova linea dalla Stazione di Milano Centrale all’aeroporto Orio Al Serio

Flibco.com, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, amplia le proprie tratte in Italia e inaugura la nuova linea che connette l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alla Stazione Centrale di Milano. Questo nuovo servizio conta ben 60 corse quotidiane senza fermate intermedie, in entrambe le direzioni e per tutti i giorni della settimana, per raggiungere la propria destinazione in meno di un’ora. La fermata del bus a Milano è situata alla Stazione Centrale di Milano, in Piazza Luigi di Savoia, mentre per le corse che partono dall’aeroporto di Orio al Serio, la flotta Flibco.com attende i viaggiatori alla stazione bus del terminal “lato arrivi”, precisamente dalla fermata 2 alla 5.

“Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa nuova tratta che collega Milano con l’aeroporto di Orio al Serio, il terzo più transitato d’Italia. Con oltre 4 milioni di arrivi in città nei primi sei mesi dell’anno, il capoluogo lombardo si conferma una delle città più vitali e importanti d’Italia e d’Europa dal punto di vista turistico così come economico. Con questa nuova linea prosegue la nostra politica di espansione in Italia. Il nostro obiettivo, infatti, è di crescere ulteriormente, fornendo ai viaggiatori servizi sempre più efficienti, per diventare un punto di riferimento del settore anche nel nostro Paese. Tutto questo sarà possibile grazie anche alla collaborazione con Caronte e Miccolis, due operatori storici e consolidati che, con oltre 450 dipendenti e 300 autobus, garantiscono la qualità del servizio”, dichiara Giuseppe Martino, Country Manager Flibco.com.