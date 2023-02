Foodspring, annunciata la partnership con Virgin Active

Gli scatti d'Affari

Foodspring e Virgin Active, al via accordo biennale che unisce esperienza di allenamento e supporto nutrizionale

Foodspring, multinazionale tedesca specializzata in prodotti di alta qualità per la nutrizione sportiva e il mainstream, annuncia la partnership con Virgin Active, brand riconosciuto a livello mondiale, con più di 250 club in 8 paesi e oltre 1.3 milioni di soci, che offre un’esperienza di allenamento per ispirare le persone a vivere una vita attiva. Grazie a questo accordo della durata di 2 anni, sarà possibile acquistare prodotti foodspring presso tutti i centri Virgin Active presenti in Italia. Nei corner dedicati sarà disponibile una vasta gamma di articoli per tutte le esigenze di fitness e di allenamento: Whey protein, Barrette Extra Cioco, Energy Bar, Energy aminos, Recovery aminos e Cookies. A ciò si aggiunge la possibilità di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità di foodspring grazie alle news che verranno trasmesse sugli schermi all’ingresso e sui macchinari cardio dei centri.

La partnership prevede anche una collaborazione con alcuni dei 1500 trainer che lavorano in Virgin Active, che diventeranno dei veri e propri ambassador del brand e ai quali gli utenti si potranno rivolgere per chiedere consigli sulle caratteristiche dei prodotti e sul loro uso in base all’attività fisica, agli obiettivi di allenamento e al supporto nutrizionale necessario.