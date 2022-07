Franciacorta, al via il Festival tra vigneti e cantine

Gli scatti d'Affari

Franciacorta, torna a settembre la tredicesima edizione del Festival con esperienze enogastronomiche e culturali tra i vigneti

Torna il Festival Franciacorta in Cantina, l’appuntamento che offre l’esperienza di un doppio weekend per immergersi appieno nell’atmosfera di Franciacorta dove tra monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti nasce un vino unico. Le 65 Cantine partecipanti saranno aperte nei 2 weekend ed organizzeranno le consuete visite guidate con degustazione ed eventi speciali come tour nei vigneti, pic-nic tra i filari, gite in bicicletta e altre attività adatte sia a famiglie che a ragazzi. Le proposte saranno di pari livello per entrambi i fine settimana per permettere al visitatore di poter trovare la stessa varietà e qualità in entrambi i weekend.

Giunta alla sua tredicesima edizione, la kermesse propone eventi coinvolgenti e una ricca offerta di iniziative dedicate all’intrattenimento e all’approfondimento enogastronomico e culturale e nel dettaglio, sarà possibile partecipare a degustazioni a tema, assaporare le proposte di ristoratori locali e chef, tra tradizione e innovazione e ampio spazio sarà dedicato agli sportivi, che potranno avventurarsi tra i vigneti e le colline facendo trekking e percorrendo itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo, così come alle famiglie che avranno la possibilità di divertirsi con iniziative ludiche e pic-nic nella natura. I molteplici luoghi di interesse storico, i castelli, i monasteri e i musei che costellano la Strada del Franciacorta faranno da cornice al suggestivo Festival. Con questa edizione tornano anche i bus tour della durata di tre ore circa che partendo da Rovato fanno sosta da alcuni produttori accompagnati da una guida turistica che racconterà il territorio.