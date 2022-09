FS Italiane, al via la vendita dei biglietti Frecciarossa in Spagna

Gli scatti d'Affari

FS Italiane, partiranno dal 25 novembre i primi treni Frecciarossa fra Madrid, Barcellona e Saragozza

Il Gruppo FS Italiane, attraverso iryo, la società partecipata da Trenitalia in Spagna, da domenica 18 settembre darà il via alla vendita dei biglietti del Frecciarossa fra Madrid, Barcellona e Saragozza. Le prime corse dei Frecciarossa sono previste dal prossimo 25 novembre, per poi includere dal 16 dicembre le nuove tratte fra Madrid, Valencia e Cuenca e, nel primo trimestre del 2023, il collegamento verso Sud arriverà nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba. A giugno 2023, Alicante e Albacete saranno le ulteriori città ad essere raggiunte dal Frecciarossa di iryo.

L'avvio delle attività commerciali in Spagna conferma la forte presenza in Europa del Gruppo FS Italiane e in particolare del Polo Passeggeri che unisce tutte le società che si occupano di trasporto passeggeri su treni e autobus. Il Gruppo è già presente in Francia con Trenitalia France e i collegamenti sulla rotta Parigi - Lione - Milano, in UK con Avanti West Coast e c2c, in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti a media e lunga percorrenza, oltre a quelli urbani e suburbani ad Atene, in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale, e nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.