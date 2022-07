FS Italiane, vibrazioni d'estate ne La Freccia di luglio

Gli scatti d'Affari

FS Italiane, La Freccia di luglio apre l'estate parlando ai giovani

La Freccia di luglio si apre all’estate e parla alle nuove generazioni con una cover dedicata a Sangiovanni, cantante amato dai teenager e colonna sonora ideale della bella stagione. Come sempre, all'interno de La Freccia non mancano le proposte di viaggio: su un treno storico da Palermo a Salerno, accompagnati dai fiati dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui FS è socio fondatore, da Messina al Lago di Garda, passando per Amalfi e Sorrento, seguendo il profumo dei limoni, in cammino sul versante marchigiano dei Monti Sibillini, per scoprire le terre mutate dai terremoti, con tappa a Pesaro per l’UlisseFest organizzato da Lonely Planet. Anche in Sardegna, a Olbia, per conoscere uno stabilimento balneare inclusivo che offre esperienze di gruppo e attività sportive a persone con disabilità. Ma non solo: proposti anche tanti eventi sotto le stelle e iniziative culturali che attraversano la penisola, da Firenze a Napoli, dal Veneto alla Sicilia. Infine, è sempre tanta anche la voglia di raccontarsi: dal pilota Ferrari Charles Leclerc all’attrice Maria Grazia Cucinotta, passando per il cantautore Riccardo Cocciante, il comico Maccio Capatonda, ma anche il fondatore del marchio Diesel Renzo Rosso e lo chef gelatiere Massimiliano Scotti.