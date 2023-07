Garden Tales: la Social Experience by St-Germain inaugura l’estate

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Garden Tales: la Social Experience by St-Germain arriva a Milano in Cascina Cuccagna per tutta l’estate con un’installazione dal design unico

Andare oltre le convenzioni, concedersi il tempo di cercare, esplorare e sentirsi liberi di esprimere sé stessi, elevando il momento dell’aperitivo in compagnia del gusto fresco e delicato di St-Germain Hugo. Tutto questo è Garden Tales: la Social Experience by St-Germain, l’appuntamento che invita le persone a scollegarsi dalla frenesia della routine quotidiana e a immergersi in un'atmosfera di autentica convivialità. Per tutta l’estate, fino al 15 ottobre, St-Germain dà vita a una destinazione per l’estate sorprendente in Cascina Cuccagna, oasi verde nel cuore di Milano, grazie a un’installazione dal design unico dell’artista Duilio Forte dove sarà possibile gustare un aperitivo speciale sospeso da terra e sperimentare la gioia e la spensieratezza tipica di St-Germain.

A Milano, culla di tanti sognatori ma anche nota per il suo status di capitale dei single, trovare il modo giusto per socializzare può essere un'impresa ardua. Garden Tales si propone come un luogo d'incontro in cui tutti possono sentirsi a proprio agio e godersi il momento dell’aperitivo in compagnia del sapore fruttato ed elegante dell’hero drink St-Germain Hugo. Una destinazione per l’estate sorprendente, capace di riflettere la gioia e la spensieratezza tipica di St-Germain, il liquore francese ai fiori freschi di sambuco.

Fino al 15 ottobre, sarà possibile prenotare uno dei sei posti disponibili per fascia oraria (30 minuti ciascuna) per gustare un aperitivo firmato St-Germain e conoscere nuove persone all'interno dell’installazione grazie ad un vero e proprio social game: all’arrivo, gli ospiti sono invitati a consegnare i loro cellulari, lasciandosi alle spalle le distrazioni digitali e aprendo la porta a connessioni più profonde.