Granarolo entra in CEFA in qualità di socio

Granarolo annuncia il suo ingresso in CEFA in qualità di socio dopo 20 anni di lavoro sinergico insieme alla ONG bolognese CEFA e Granarolo annunciano che quest'ultima entrerà in qualità di socio in CEFA dopo due decenni di lavoro sinergico insieme alla ONG bolognese fondata dal Senatore Bersani. L'entrata di Granarolo in CEFA coincide con l'inizio delle attività di distribuzione di latte ad una scuola del Mozambico. "Siamo felici di poter stringere un rapporto ancora più stretto con CEFA, una ONG che porta avanti nel tempo importanti progettualità e alla quale ci siamo sentiti da subito molto vicini in termini di missione e propositi. In questi anni abbiamo partecipato a missioni all'estero in Tanzania e Mozambico e iniziative sui territori italiani che hanno coinvolto allevatori e dipendenti Granarolo di ogni funzione, sempre sollecitati da CEFA a lavorare per garantire lavoro e sicurezza alimentare in piccole comunità rurali. Realizzare filiere sane e in grado di crescere nel segno della sostenibilità economica, sociale e ambientale: questa la nostra comune missione" ha commentato Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo.

"Dopo 50 anni di attività una nuova cooperativa diventa socia di CEFA: Granarolo, che negli ultimi 20 anni ci ha affiancato nella realizzazione di importanti progetti di sviluppo dalla Tanzania al Mozambico. Insieme a Granarolo rafforziamo il nostro impegno nel promuovere un'agricoltura sostenibile, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle comunità locali", ha commentato Raoul Mosconi, Presidente di CEFA.