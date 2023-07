Gruppo BPER Banca e FEI, siglato accordo a sostegno delle PMI

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Gruppo BPER Banca, con FEI per sostenere gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo BEI, offre al Gruppo BPER Banca, assistito da Banca Finint, una garanzia del valore di 110 milioni di euro. L'accordo promuoverà gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione e, in misura minore, nei settori della cultura e della creatività. Le operazioni del FEI beneficiano del sostegno del programma InvestEU. Il finanziamento è stato firmato presso la sede di BPER a Milano dal Chief Investment Officer del FEI Alessandro Tappi e dal Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca Stefano Vittorio Kuhn. Grazie al sostegno del FEI e alla garanzia InvestEU da cui è assistito, BPER potrà continuare a promuovere non solo la trasformazione dell'economia per renderla più verde e sostenibile, ma anche gli investimenti nei settori della cultura e della creatività, favorendo così il fiorente ecosistema italiano, nonché consolidandone la resilienza. Il nuovo accordo consentirà al Gruppo BPER di offrire alle imprese italiane garanzie per 110 milioni grazie alle quali si potrà costituire un portafoglio di prestiti garantiti dal FEI per un massimo di 240 milioni di euro. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter