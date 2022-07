Gruppo FS, al via accordo per migliorare operazioni di soccorso e sicurezza

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS, sottoscritto Protocollo d’Intesa con Vigili del fuoco per una maggiore efficienza delle operazioni di soccorso

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e il Gruppo FS Italiane hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per migliorare l'efficacia delle operazioni di soccorso e di sicurezza. Allo stesso tempo, l'accordo si pone ulteriori obiettivi come promuovere la formazione degli operatori incaricati di gestire le emergenze, studiare un sistema di monitoraggio delle infrastrutture, svolgere attività di prevenzione, analizzare e monitorare potenziali scenari di rischio. Questo accordo vuole essere un ulteriore tassello per garantire sicurezza e resilienza delle infrastrutture, come previsto dalla strategia per il Polo Infrastrutture contenuta nel Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo FS. Il Protocollo è stato firmato presso il CON (Centro Operativo Nazionale) dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco Carlo Sibilia, dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile Prefetto Laura Lega e dall’AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris.

Il protocollo firmato consolida e rafforza una collaborazione già molto salda tra le società del Gruppo FS e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con questo strumento gettiamo le basi per studiare e avviare insieme ulteriori attività finalizzate a mantenere elevati gli standard di sicurezza di tutto il sistema, a migliorare la formazione del personale, a prevenire criticità e a intervenire con rapidità ed efficacia di fronte a possibili emergenze” dichiara l’AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris.

Il Sottosegretario Sibilia sul Protocollo: “Grazie a questa collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato, entreremo nel cuore del monitoraggio delle infrastrutture critiche, miglioreremo lo scambio informativo sia in condizioni ordinarie che di emergenza e incrementeremo la formazione degli operatori della sicurezza e dell’antincendio con copiosi investimenti, anche sotto il profilo logistico e strumentale”.