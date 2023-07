Gruppo FS, parte il nuovo collegamento diretto da Roma a Pompei

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS, partirà domenica 16 luglio dalla stazione di Roma Termini il nuovo collegamento diretto Roma-Pompei Roma e gli Scavi di Pompei sono ora più vicini. Partirà domenica 16 luglio dalla stazione di Roma Termini il nuovo collegamento diretto Roma-Pompei in Frecciarossa, nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il nuovo servizio ferroviario è stato presentato al Ministero della Cultura, dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal Ministro del Turismo Daniela Santanché, dall'Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris; dal Direttore generale Musei Massimo Osanna e dal Direttore del Parco Archeologico Pompei Gabriel Zuchtriegel. Il collegamento senza cambi tra la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato con il Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta di Trenitalia, ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei da Roma in un'ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in 2 ore e un quarto. Già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell'antica Pompei attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo.