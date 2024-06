Gruppo FS presenta il Frecciarossa per i 160 anni della Croce Rossa Italiana

Gli scatti d'Affari

Gruppo FS: in estate viaggerà sulla rete nazionale il Frecciarossa dedicato ai 160 della Croce Rossa Italiana

Gruppo FS ha presentato il Frecciarossa in onore del 160° anniversario della Croce Rossa Italiana, il 15 giugno nella stazione di Roma Termini. Questa iniziativa è frutto della forte collaborazione tra la CRI e Frecciarossa per la promozione delle rispettive attività istituzionali. Il treno Alta Velocità di Trenitalia, decorato dal messaggio “Una storia per gli altri”, viaggerà sulla rete nazionale durante l’estate insieme agli altri convogli della flotta Frecce e ai bus FrecciaLink, per un network di oltre 270 collegamenti al giorno che unisce in modo sostenibile più di 150 destinazioni in tutta Italia.

Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato: “Con questa iniziativa la storia della CRI arriverà sui binari nelle principali città italiane, carica di un’umanità attraverso la quale l’Associazione, con l’impegno di volontarie e volontari, conferma ancora oggi di essere ovunque per chiunque. Una storia insieme, al fianco dei più vulnerabili, delle persone con fragilità, di chi ha bisogno di un pasto caldo, di aiuto sanitario, di essere accolto, di superare un momento di difficoltà o un'emergenza o, più semplicemente, di un sorriso. Questa è la nostra storia ma anche il presente di 150 mila volontarie e volontari. Noi siamo l’Italia che aiuta”.

“Siamo davvero orgogliosi di celebrare la storia della Croce Rossa Italiana con Frecciarossa”, ha aggiunto Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia. “Il supporto alle comunità è tra i principi che guidano il nostro modo di fare impresa e lavorare sinergicamente con realtà di primaria importanza, quali Croce Rossa Italiana, ci permette di dare un supporto ancora più concreto ai territori e alle persone”.