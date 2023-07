Gruppo MSC punta sui viaggi di lusso con il lancio di Explora I

Gli scatti d'Affari

Gruppo MSC, consegnata da Fincantieri la prima nave di lusso di Explora Journeys, Explora I: investimento da 500 milioni di euro

La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha celebrato oggi un traguardo significativo del suo continuo sviluppo con la consegna di EXPLORA I, la nave che segna il lancio ufficiale di Explora Journeys, il nuovo marchio di viaggi di lusso del Gruppo. L'investimento per la nuova nave ha superato i 500 milioni di euro. È la prima delle quattro navi di lusso che saranno costruite da Fincantieri, uno dei più grandi gruppi di cantieri navali al mondo con sede in Italia, in un piano di investimenti del valore di 2,3 miliardi di euro.

All'evento erano presenti Gianluigi Aponte, Fondatore e Presidente del Gruppo MSC, Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC, la madrina della nave Zoe Africa Vago, e per Fincantieri Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato, oltre ai rappresentanti del team di costruzione di MSC insieme a dirigenti e lavoratori del cantiere navale.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: "Oggi è un giorno storico e rappresenta un passo decisivo nel nostro percorso di crescita, perché segna l'ingresso del Gruppo MSC nel settore dei viaggi di lusso. Questo segmento, in cui crediamo fortemente e di cui intendiamo ridefinire gli standard concentrandoci come sempre sull'eccellenza e sul lusso, ha forti prospettive di crescita”.

“EXPLORA I sarà una delle più belle ed iconiche ambasciatrici del ‘Made in Italy’ in mare”, prosegue Vago,” una testimonianza dell'artigianato italiano in tutto il mondo. Le quattro navi di Explora Journeys vedranno un investimento di 2,3 miliardi di euro, in grado di generare un impatto sull'economia italiana di oltre 10 miliardi di euro, fornendo quindi un contributo significativo alle prospettive di sviluppo del paese. In termini di occupazione, la costruzione di ogni singola nave richiede oltre sette milioni di ore lavorative e l'occupazione media è di 2.500 persone per due-tre anni".