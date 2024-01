GSR, Plenitude Senstation On Ice da record: registrate 330 mila presenze

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Grandi Stazioni Retail, affluenza record per Plenitude Senstation On Ice: registrate 330 mila presenze in un mese Affluenza da record e tanto intrattenimento per i più giovani: si è conclusa domenica Plenitude Senstation On Ice, la manifestazione realizzata da Grandi Stazioni Retail per riqualificare e restituire, durante le feste natalizie, Piazza Duca D'Aosta alla collettività. Il bilancio finale parla di un grande successo di pubblico, testimoniato dalle 330 mila presenze tra pattinatori e semplici visitatori durante i trenta giorni di evento: un dato senza precedenti che supera del 10% quello dello scorso anno (300mila), confermando l'attrattività che la grande pista di pattinaggio ha riscosso tra la cittadinanza. Nello specifico, questa edizione ha visto la partecipazione numerosa delle fasce più giovani: secondo le rilevazioni di Grandi Stazioni Retail, infatti, gli under 30 hanno costituito più del 50% dei visitatori totali: un dato che supera di molto la presenza abituale della stessa fascia di età negli spazi interni alla stazione, pari al 30% circa, a dimostrazione di come l'evento sia rapidamente diventato un riferimento per la Gen Z. Entusiasta è stata la risposta anche dei più piccoli, che hanno trovato fonte di gioco e di intrattenimento in una piazza trasformata per l'occasione, diventata meta di attrazione e luogo di incontro per le famiglie milanesi.