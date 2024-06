GSR, Senstation Summer: inaugurato il villaggio sportivo nel centro di Milano

Gli scatti d'Affari

GSR: aperto fino al 14 luglio il villaggio Senstation Summer realizzato con FIGC, Coca-Cola e Plenitude

Grandi Stazioni Retail, insieme a FIGC, Coca-Cola e Plenitude, ha inaugurato il villaggio sportivo Senstation Summer, allestito a Milano in Piazza Duca D’Aosta. Il villaggio è stato inaugurato il 13 giugno, in occasione dell’esordio degli Azzurri agli Europei 2024, e resterà aperto fino al 14 luglio. Il pubblico, infatti, ha potuto seguire la sfida tra Italia e Albania nella Fan Zone di Coca-Cola, sponsor ufficiale di UEFA EURO 2024. Inoltre, Radio Italia Solomusicaitaliana, radio ufficiale dell’evento, animerà il villaggio per tutto il mese con un ricco palinsesto.

La prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle, Hero Battle Cup Milano, che si è conclusa ieri, ha riscontrato un grande successo. Nella categoria Jump si sono confermati campioni del mondo il senegalese Fall Dame, che ha stabilito il record del mondo di salto in alto di 1.72 validato dalla Word Skate, e l’italiana Francesca Brivio. La squadra spagnola ha dominato nelle gare di Speed, mentre la squadra iraniana ha ottenuto due medaglie su quattro, realizzando anche il miglior tempo di qualifica. Gli italiani hanno conquistato due medaglie d'oro: Lorenzo de Muro e Viola Luciani, campionessa del mondo 2022. Nella gara di coppie, invece, ha vinto la squadra polacca.

Anche la Mostra Immersiva "Azzurri Experience: la Nazionale come non l’avete mai vista", promossa da FIGC e presente nell’unica Casa Azzurri italiana, ha avuto un ottimo riscontro. Fino al 14 luglio, si può visitare la mostra per ripercorrere un secolo di storia calcistica azzurra in 9 minuti. Inoltre, numerosi skater hanno apprezzato lo Skate Park di Plenitude, Società Benefit di Eni, creato per l'occasione. Fino al 13 luglio si può assistere a skate show e seguire lezioni gratuite di Skateboard e Surfskate con istruttori certificati. Il progetto è concepito e realizzato da AADV Entertainment, specializzata in live entertainment.