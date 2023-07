Guido Berlucchi, tra le cantine più sostenibili d'Italia

Gli scatti d'Affari

Guido Berlucchi è una delle cantine più sostenibili del Paese secondo la Guida "I 1000 Vini d'Italia 2023" Guido Berlucchi è stata premiata Cantina Verde 2023 nel corso della presentazione della nuova Guida L'Espresso 'I 1000 Vini d'Italia 2023' ricevendo 3 Foglie Verdi. Il titolo di Cantina Verde è rivolto alle aziende vitivinicole incluse nella Guida che si impegnano a integrare i principi di sostenibilità nel proprio modo di fare impresa. Il premio viene assegnato a seguito di una scrupolosa analisi dei processi intrapresi dalle aziende per analizzare e mitigare il proprio impatto sociale e ambientale nei diversi ambiti di analisi degli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance), a cui è stato integrato il valore dell'Autenticity (trasparenza nella comunicazione ai consumatori finali). "I valori della Guido Berlucchi sono da sempre incentrati sulla sostenibilità in tutte le sue forme e sull'attenzione alla custodia e cura della Franciacorta, la nostra terra, che nel 1961 ci ha regalato la prima annata di un vino che è ritenuto oggi il più esclusivo metodo classico italiano" racconta Cristina Ziliani, Responsabile Media Relations, nonché con proprietaria dell'azienda. "Dal 2019 abbiamo iniziato a documentare i nostri sforzi attraverso un Report di Sostenibilità non solo per rilevare i traguardi raggiunti, ma anche e soprattutto per evidenziare gli ambiti in cui abbiamo ancora margine di miglioramento. Siamo estremamente orgogliosi che il nostro impegno sia stato riconosciuto da una delle guide più rilevanti nel campo dell'enologia e continueremo ad impegnarci per avere un impatto sempre più positivo sul nostro territorio e sulla comunità che ci vive e lavora".