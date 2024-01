Hilton Milan cambia look grazie allo studio di architettura THDP

Gli scatti d'Affari

Hilton Milan si reinventa grazie alla collaborazione con lo studio di architettura THDP Dopo 8 anni dall'ultima ristrutturazione, Hilton Milan si reinventa e, a partire da gennaio cambia look, grazie allo studio di architettura e interior design THDP, costituito dalla coppia di architetti Nicholas J Hickson e Manuela Mannino, traendo ispirazione dall'anima green del vicino quartiere Isola e dei suoi progetti futuri, come quello di Palazzo Sistema, ispirato ai principi dell'architettura biofilica, filosofia che pone al centro la sintonia tra uomo e natura. E proprio il concetto di biofilia e amore per la natura saranno alla base della ristrutturazione dell'hotel milanese: le camere e gli spazi front of house del nuovo Hilton Milan rifletteranno gli elementi verdi di Milano, sia all'interno che all'esterno dell'hotel. "Per noi è un onore tornare a lavorare al progetto di Hilton Milan in via Galvani, dopo che, nel 2017, abbiamo avuto il piacere di ricevere il premio London Design Award come best lobby. Milano è per noi un luogo del cuore. A ispirare l'intera ristrutturazione è il nostro amore per il design italiano, considerato speciale per la sua enfasi sull'eleganza, l'innovazione e la maestria artigianale. Unire l'artigianato tradizionale con la funzionalità moderna, creando spazi che non solo sono esteticamente attraenti ma anche pratici è stato il nostro obiettivo. Da sempre poniamo una grande attenzione ai materiali di alta qualità e ai dettagli, producendo spazi e pezzi senza tempo che si distinguono per raffinatezza e stile. Inoltre, la ricca eredità culturale dell'Italia e la sua influenza storica sull'arte e sull'architettura contribuiscono all'unicità dell'estetica di design che gli ospiti troveranno nell'Hotel", ha spiegato Nicholas J Hickson, co-fondatore di THDP a capo del progetto. Daniele Fabbri, General Manager di Hilton Milan, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova ristrutturazione, che renderà Hilton Milan ancora più moderno e al passo coi tempi, ma soprattutto più sostenibile e in armonia con la natura. Con questa renovation ci aspettiamo di allargare il bacino di utenza ad una clientela più leisure, attenta all'ambiente e alla ricerca di un benessere psicofisico anche in viaggio".