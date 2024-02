Hospitality: conclusa la 48° edizione del Salone dell’Accoglienza

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Hospitality: volge al termine la 48° edizione del Salone dell’Accoglienza dedicato al settore Ho.Re.Ca. La 48a edizione di Hospitality, Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia dedicata al settore Ho.Re.Ca., si è chiusa oggi al quartiere fieristico di Riva del Garda con un importante risultato: sfiorati i 20.000 visitatori professionali, in crescita dell’8% rispetto allo scorso anno, provenienti da tutta Italia e da altri 15 Paesi, la manifestazione ha riunito l’intera filiera dell’accoglienza con 861 espositori (+35% rispetto al 2023), un’ampia partecipazione e un’affluenza continua in ogni giornata. Internazionalità, innovazione e visione: caratteristiche che hanno entusiasmato la community dell’Ho.Re.Ca., fortemente coinvolta dai contenuti e dalla qualità e varietà della proposta espositiva. “Un risultato che conferma la leadership di Hospitality nel settore grazie alle scelte strategiche e al lavoro fatto nella realizzazione di questa edizione. Continueremo a investire nell’unicità della offerta espositiva, sia in termini di merceologie che di tipologie di aziende presenti, e nel consolidare le nostre collaborazioni storiche a livello nazionale e internazionale, nell’interesse degli operatori professionali”, ha evidenziato Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery