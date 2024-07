Il Borro presenta la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità 2023

Gli scatti d'Affari

Il Borro: presentata la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità 2023, adottato un Codice Etico e un sistema di whistleblowing

Il Borro, azienda agricola biologica e vitivinicola di proprietà della famiglia Ferragamo, ha annunciato la pubblicazione del suo Bilancio di Sostenibilità 2023. Questa quarta edizione del bilancio sottolinea l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, dimostrando come la sostenibilità sia un valore centrale nelle attività quotidiane della Tenuta. Tra le novità principali figurano l'adozione di un Codice Etico e di un sistema di whistleblowing, l’adesione al Global Compact dell’ONU, la certificazione VIVA per la sostenibilità del settore vitivinicolo, e il prestigioso BEE Good Award 2023 per la protezione delle api.

Il Borro ha anche consolidato importanti collaborazioni con il mondo accademico, tra cui l’Università Bocconi e l’UniCatt Piacenza. Queste partnership mirano a condividere con le nuove generazioni di studenti la visione sostenibile dell'azienda e a sviluppare nuove pratiche sostenibili. Inoltre, la Tenuta ha effettuato la sua prima rendicontazione dello Scope 3, valutando le emissioni di gas serra indirette per migliorare ulteriormente l’impatto ambientale delle sue operazioni.

La famiglia Ferragamo, rappresentata da Vittoria e Salvatore Ferragamo, ha partecipato attivamente a diverse iniziative di sostenibilità, tra cui la conferenza internazionale "Uniting Business Europe" e il Congresso di BEE Good Award. Questi riconoscimenti e collaborazioni confermano Il Borro come esempio virtuoso nel settore dell'ospitalità di lusso e dell'agricoltura biologica, promuovendo un modello produttivo che rispetta l’ambiente e valorizza il territorio.