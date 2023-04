Il Salone del Mobile.Milano 2023 chiude con un +15% rispetto al 2022

Gli scatti d'Affari

Boom di presenze per il Salone del Mobile.Milano 2023: il nuovo format convince operatori, buyer e pubblico

Il Salone del Mobile Milano 2023 supera le aspettative, con oltre 300 mila presenze registrate e un +15% rispetto al 2022. La 61ª edizione ha visto la partecipazione di più di 2.000 brand espositori, tra cui 550 giovani designer da 31 Paesi e 28 Scuole e Università di design. In termini di affluenza di visitatori, le presenze della 61ª edizione abbracciano ben 181 Paesi. Particolarmente significativo il 65% di buyer e operatori di settore provenienti dall’estero. La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l’Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna con Brasile e India a pari merito. Oltre 5.400 i giornalisti accreditati, il 47% dei quali provenienti dall’estero.

“La 61ª edizione del Salone del Mobile.Milano è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale per dare nuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto”, ha commentato Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile Milano. “Da questa edizione abbiamo tratto diverse lezioni importanti: abbiamo imparato che si può riprogettare un evento grandissimo come il Salone per traghettarlo nel futuro, che si può vincere la partita della sostenibilità quando tutto il sistema rimane coeso, che si possono immaginare e utilizzare nuovi contenuti per generare conoscenza, crescita e valore”.

Estrema attenzione è stata riservata alla componente sostenibile, soprattutto a livello di ricerca e proposta di soluzioni concrete e già attuabili materialmente, presentate dagli allestimenti delle mostre di Euroluce, dal SaloneSatellite e da moltissimi espositori. Grazie alle scelte operate in ambito di organizzazione e gestione della Manifestazione, il Salone sarà la prima Manifestazione fieristica di settore a ricevere la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi. L’evento si è trasformato in un palcoscenico internazionale per nuove idee imprenditoriali e soluzioni tecnologiche capaci di contribuire al benessere dell’uomo, alla tutela dell’ambiente, della casa e all’utilizzo più efficiente delle risorse, in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.