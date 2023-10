Intesa Sanpaolo: “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” fa tappa in Piemonte

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour": il programma dedicato all'innovazione digitale delle aziende prosegue in Piemonte Continua in Piemonte "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour", il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all'innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della Banca guidata da Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria, ha fatto visita alle 5 aziende premiate. Un primo gruppo di aziende del Piemonte Nord era già stato raggiunto nelle settimane scorse dal Direttore Regionale Piemonte Nord, VdA e Sardegna, Stefano Cappellari. A tutte è stata consegnata una targa di merito ed offerta l'opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l'offerta di servizi su misura e formazione. "Digitalizzare un'impresa significa farla crescere, mantenerla competitiva raggiungendo nuovi segmenti di mercato. Con questa iniziativa valorizziamo le piccole realtà del territorio che hanno ideato soluzioni innovative per accrescere il loro business. Intesa Sanpaolo supporta e incoraggia la transizione sostenibile e digitale anche delle piccole imprese del settore artigianale, commerciale e turistico, che sono l'anima imprenditoriale dei nostri territori. In Piemonte i nostri gestori seguono oltre 73.000 micro e piccole aziende. Le loro storie sono esemplari, usando bene le potenzialità del digitale si può recuperare competitività, crescere e creare nuova occupazione", ha commentato Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo. Le aziende premiate sono: la Locanda Lou Pitavin, piccolo albergo ecosostenibile situato a Marmora, in Valle Maira (CN); Wyblo, start up innovativa con sede a Borgo San Dalmazzo (CN), che fornisce soluzioni di e-learning per il mondo professionale; Segreti di Bellezza, attiva nel mondo della cosmetica anche con una propria linea di prodotti, con sedi a Saluzzo e Moretta (CN); l'agenzia di viaggi Il Tourbante di Bra (CN), che propone attività di incoming, outgoing, eventi e business travel; il laboratorio odontotecnico di Fortuna Emanuele Simone, di Calamandrana (AT). Il loro merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour "Digitalizziamo" intende valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori.