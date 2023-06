Intesa Sanpaolo, presentato il progetto di inclusione rivolto agli IPM

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Intesa Sanpaolo lancia “Meta Insieme”, un progetto per l’inclusione sociale di giovani detenuti Intesa Sanpaolo e Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking hanno presentato “Meta Insieme”, un progetto promosso per supportare i giovani detenuti degli Istituti Penali per i Minorenni del Paese, favorendo il recupero di una dimensione di legalità e il loro reinserimento nella società grazie all’offerta di percorsi formativi e alla creazione di opportunità di lavoro. Un piano di interventi che mira a coinvolgere, in azioni di sistema, anche le istituzioni pubbliche, il tessuto produttivo e le comunità locali. La prima sperimentazione del progetto è stata sviluppata a Bari presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli”, dove si è conclusa una settimana di camp estivo condotto dal campione di rugby Diego Dominguez, che ha coinvolto i ragazzi del carcere con interventi di promozione, su un piano pratico-applicativo, dei valori del rispetto delle regole, della legalità e degli altri, oltre che di affermazione dell’importanza della determinazione nel perseguimento di un obiettivo. “Meta insieme” è parte di un ampio filone di intervento che Intesa Sanpaolo ha avviato nelle carceri italiane a partire dal 2018 con progetti quali “Golden Links: i legami sono oro”, che offre occasioni di inclusione e lavoro a persone in stato di detenzione e persone fragili e “(ri)Abilita, agricoltura sociale per i giovani dell’area penale”, con opportunità di formazione in agricoltura sociale, a partire dall’Istituto Penale per i Minorenni di Bari.