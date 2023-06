IREN, nasce il 1° impianto italiano per il riciclo del legno 100% circolare

Gli scatti d'Affari

Iren, nasce a Vercelli l'impianto per la produzione di supporti logistici da legno proveniente dalla raccolta differenziata È stato inaugurato l'impianto Circular Wood di ASM Vercelli, società del Gruppo Iren, per la produzione di supporti logistici da legno proveniente esclusivamente dalla raccolta differenziata. Al taglio del nastro hanno partecipato il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, l'Assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, il Sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, e il Presidente del Consorzio Rilegno, Nicola Semeraro. Presenti per ASM Vercelli il Presidente Angelo D'Addesio e per il Gruppo Iren il Presidente Luca Dal Fabbro e l'Amministratore Delegato di Iren Ambiente Eugenio Bertolini. L'impianto di ASM, primo e unico in Italia per tipologia e tecnologia, conferma e rafforza la leadership nazionale del Gruppo Iren nel riciclo e recupero di materia: l'impianto recupera il legno di scarto e prevede fino a dieci linee produttive per la realizzazione di pallet e pallet block 100% circolari. Un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare, che permette di salvaguardare 115mila alberi ogni anno. L'impianto si estende per una superficie di 50mila mq, impiegando 40 addetti diretti, oltre a quelli dell'indotto, ed è in grado di processare 110.000 ton/anno di rifiuti legnosi per produrre ogni anno sino ad un massimo di 750.000 pallet e circa 135.000 metri cubi di pallet block. Il cantiere, completato in meno di 20 mesi, ha coinvolto oltre 150 lavoratori, per un investimento complessivo di 58 milioni di euro.