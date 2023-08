iVision Tech debutta sul mercato Euronext Growth Milan

Gli scatti d'Affari

iVision Tech, brillante debutto sul mercato EGM: titolo in rialzo rispetto al prezzo di collocamento e capitalizzazione di circa 12 mln PMI innovativa e realtà d’eccellenza del manufacturing “Made in Italy” attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, ha debuttato con le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei “Warrant iVision Tech 2023-2026” sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La quotazione in Borsa rappresenta un nuovo capitolo nel percorso di iVision Tech e segna un significativo passo avanti nel nostro obiettivo di crescita e sviluppo. Questo traguardo è un chiaro riconoscimento dell’incredibile lavoro svolto insieme ai nostri collaboratori, il cui impegno e dedizione hanno permesso a iVision Tech di raggiungere un livello di eccellenza nel mercato di riferimento. La fiducia dimostrata dai nostri investitori ci motiva ulteriormente ad affrontare sfide più grandi e a perseguire il successo a lungo termine”.