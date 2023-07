JTI: a Milano il nuovo market solidale di Progetto Arca

Gli scatti d'Affari

JTI, con Fondazione Progetto Arca per sostenere le famiglie in difficoltà: aperto a Milano un nuovo market solidale Continua la collaborazione tra JTI Italia e Progetto Arca: è stato infatti inaugurato il 17 luglio a Milano il nuovo Market Solidale della Fondazione, una struttura interamente dedicata al sostegno alimentare dei cittadini in difficoltà economica per fare la spesa per se stessi e le proprie famiglie, nato grazie al sostegno di JTI Italia, Fondazione Fiera Milano e Osama e con la collaborazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia. L'iniziativa, che garantirà inizialmente sostegno a 150 famiglie individuate dai servizi sociali o segnalate da associazioni partner tra coloro che abitano nei quartieri del Municipio 9, metterà a disposizione dei beneficiari delle card alle quali saranno associati dei punti in base ai componenti del nucleo familiare, che potranno essere spesi all'interno della struttura per acquistare generi alimentari o di prima necessità. I prodotti alimentari del market provengono dal Banco Alimentare della Lombardia, partner storico di Progetto Arca, oltre che da donazioni di aziende agro-alimentari o derivanti dal recupero delle eccedenze di alcuni supermercati, salvate così dallo spreco e ritirate quotidianamente dai volontari di Progetto Arca. Fondamentale il ruolo dei volontari anche per l'accompagnamento delle persone nella scelta tra gli scaffali, offrendo consigli sulla spesa e su una corretta alimentazione. Gli operatori, oltre al colloquio iniziale, si occupano di coinvolgere i beneficiari in attività di orientamento, informazione e s ocializzazione , con l'opportunità di partecipare a laboratori, incontri tematici e ricevere consulenze specifiche. Il cibo diventa così l'elemento chiave per la costruzione di relazioni e di percorsi educativi di cittadinanza consapevole. La collaborazione tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca, ormai attiva da oltre 10 anni, si rafforza di anno in anno con nuovi progetti volti a contrastare uno dei problemi più rilevanti della nostra società: l'emergenza alimentare. Solo nel 2022, la partnership tra le due realtà ha garantito oltre 10 mila pasti alle persone senza dimora grazie ai due "Food Truck", le cucine mobili inaugurate a Padova e Bari, e più di 6 mila pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà di 11 città italiane. "Per noi di JTI Italia sostenere progetti come il Market solidale è sempre motivo di grande orgoglio", ha dichiarato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia. "Oggi aggiungiamo un ulteriore elemento all'impegno che da anni portiamo avanti con Progetto Arca, una realtà di cui condividiamo mission e valori e che, da oltre 10 anni, ci accompagna nella messa a terra di progetti di grande rilevanza sociale. Il Market solidale è un esempio concreto della nostra visione di sostenibilità, del nostro impegno per creare un futuro migliore, mettendo sempre le persone al centro del nostro operato".