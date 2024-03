JTI, Ploom Store: i fan incontrano i Club Dogo al loro Meet&Greet

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Milano: JTI celebra il successo dell'incontro tra i Club Dogo e i fan nel Ploom Store di Corso Como 8 Lo scorso sabato 2 marzo, l'atteso incontro tra i Club Dogo e i loro fan ha scaldato gli animi presso il flagship store di Ploom in Corso Como 8. Guè, Jake La Furia e Don Joe, giunti a Milano nel pieno del loro tour, sono stati accolti calorosamente dai loro sostenitori dalle ore 16, in un evento meet&greet powered by Ploom X. Oltre a incontrare i loro ammiratori, i tre artisti hanno reso l'occasione ancora più speciale offrendo la possibilità di acquistare esclusive box Ploom, limitate a soli 100 pezzi e personalizzate con il logo del gruppo, riservate esclusivamente ai fumatori adulti. Questo nuovo momento "Truly unique" si inserisce in un quadro più ampio di eventi dedicati al mondo Ploom e ai suoi utilizzatori. Dopo il suo debutto nazionale con un grande evento in collaborazione con Post Office a Roma e un appuntamento musicale sul lungomare di Napoli, il dispositivo a tabacco riscaldato continua a essere al centro di alcuni dei momenti più esclusivi nell'arte, nella moda e nella musica in Italia.



