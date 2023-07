Kellogg Italia riqualifica 2 campi da basket con il campione Belinelli

Gli scatti d'Affari

Kellogg Italia promuove uno stile di vita sano e riqualifica due campi da basket: il progetto con Marco Belinelli Martedì 27 giugno alle ore 16:00, Kellogg Italia presenterà il progetto di riqualificazione del campo da basket sito in via Francesco Goya, nel Quartiere Triennale 8 di Milano. Con questa iniziativa patrocinata dal Comune di Milano, in linea con la strategia globale ESG (Environmental, Social, Governance) Kellogg's Better Days, Kellogg Italia riconferma il proprio impegno a favore della comunità e del benessere delle persone, promuovendo uno stile di vita sano basato sul binomio alimentazione equilibrata e adeguata attività fisica. La comunità meneghina non sarà però l'unica che beneficerà dell'intervento concreto di Kellogg Italia: a settembre, infatti, l'azienda riqualificherà un secondo campo da basket in Emilia-Romagna, coinvolgendo nuovamente i due Ambassador e le comunità locali. "Con questo progetto restituiamo alla città di Milano, ed in particolare al Municipio 8, un campo da basket dove praticare attività fisica ogni giorno, promuovendo l'importanza di uno stile di vita sano. Questa iniziativa rafforza il nostro legame con il territorio e si pone in continuità con il nostro impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, che si concretizza anche attraverso il Breakfast Club", ha commentato Giuseppe Riccardi, General Manager di Kellogg Italia.