L’efficienza della PA presentata al Parlamento

Il capitale umano è il vero nodo critico del paese

"La pandemia ha mostrato in modo drammatico quanto le attività delle amministrazioni pubbliche, a cominciare da quelle legate alla tutela della salute e alle politiche di welfare, dipendano in maniera cruciale dalla qualità dei dipendenti pubblici. Il capitale umano rappresenta il vero nodo critico del Paese, dalla sanità alla tutela dell'ambiente, dal sistema formativo ai servizi sociali. Questa realtà trova conferma nell'implementazione del PNRR che richiede, con urgenza, sostegni mirati di assistenza tecnica alle amministrazioni”. È quanto afferma Tiziano Treu, presidente del Cnel, per la "Relazione 2021 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini". Alla presentazione erano presenti Alessandro Geria ed Efisio Gonario Espa, consiglieri Cnel; Barbara Fabbrini, Carla Collicelli ed Emanuele Padovani, relatori del documento. E inoltre Lucia Biondi, Università Roma Tre; Stefano Pozzoli, Università Parthenope; Americo Cicchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.