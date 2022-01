L'incontro del Consiglio “Economia e Finanza” (Ecofin) a Bruxelles

Gli scatti d'Affari

Riunione Ecofin, il lavoro dell'Eurogruppo per far fronte alla nuova ondata di contagi

L’incontro dei 27 ministri delle finanze Ue di oggi è stato caratterizzato dall'ingresso per la prima volta dei ministri dell'Olanda, della Germania, del Lussemburgo e dell'Austria. Lo spettro dei nuovi contagi ha nuovamente messo a rischio l’attività produttiva; per l'occasione l'analisi dell'andamento della ripresa economica deve far fronte alla nuova ondata e alla variante Omicron.

Il consiglio di oggi segue la riunione di ieri, prima del 2022, dove l’Eurogruppo convocato sotto la presidenza del Ministro delle Finanze irlandese Paschal Danohoe, ha affrontato i temi più caldi come il caro energia, il Mes e il patto di stabilità.

Atteso anche il ministro dell'Economia Daniele Franco, tra i punti del Ministro la mancata ratifica del Mes.