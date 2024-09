Lenovo, presentata la mostra 'AI Yoga per Intelligenze Artistiche’

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Lenovo, al via la mostra "AI Yoga per Intelligenze Artistiche" al MEET: l'arte contemporanea incontra l'Intelligenza Artificiale



Il MEET Digital Culture Center di Milano ha inaugurato la mostra “AI Yoga per Intelligenze Artistiche”, una proposta culturale audace che esplora la fusione tra arte contemporanea e intelligenza artificiale generativa. Curata da Valerio Borgonuovo, la mostra mette in luce come dieci artisti italiani stiano utilizzando la tecnologia all’avanguardia del Lenovo Yoga Slim 7x per amplificare la loro creatività. Il dispositivo, equipaggiato con un processore Snapdragon X Elite, è capace di eseguire fino a 45 trilioni di operazioni al secondo, fungendo da alleato essenziale per la realizzazione di opere che sfidano le convenzioni artistiche tradizionali.

Il percorso espositivo, che si snoda attraverso le gallerie del MEET e culmina nella suggestiva Sala Immersiva, offre ai visitatori un’esperienza sensoriale unica. La mostra invita a riflettere sul ruolo dell’IA come musa ispiratrice, capace di plasmare nuove forme d’arte e indagare temi universali come il tempo e la memoria. Attraverso un dialogo tra l’umano e il tecnologico, l'IA diventa non un sostituto, ma un collaboratore che amplia le possibilità espressive e ridefinisce il concetto stesso di creazione artistica.

Lenovo, con il supporto fondamentale di MEET, si conferma partner strategico per la promozione dell'arte digitale e dell'innovazione. Pietro Parodi, Communication Leader di Lenovo Italia, sottolinea che la mostra non è solo una celebrazione della tecnologia, ma anche un invito a riflettere sul futuro della creatività. Massimo Chiriatti, Chief Technology & Innovation Officer di Lenovo, aggiunge che l’IA oggi non solo segue regole, ma contribuisce a generare idee creative. Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di MEET, e Francesco D'Isa, filosofo e artista, confermano che l’arte e la tecnologia devono coesistere per esplorare nuovi orizzonti creativi, offrendo al pubblico un dialogo stimolante sul futuro della creatività.

Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery