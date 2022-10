Lutech, stanziati ulteriori €10 mln per il Polo Tecnologico di Bari

Gli scatti d'Affari

Lutech investe ancora nel Sud Italia: altri €10 milioni di finanziamenti per lo sviluppo del Polo Tecnologico di Bari

Lutech, azienda leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni IT, continua a investire nel Sud Italia con l’erogazione di altri 10 milioni di euro, che si sommano ai 14 già annunciati a inizio 2022. L’investimento si sviluppa all’interno del progetto Lutech Digitale 4.0 ed è teso a favorire la nascita di iniziative di ricerca nella tecnologia Quantum, che coinvolgeranno gli atenei pugliesi, le PMI del territorio e i partner tecnologici internazionali. Inoltre, l'iniziativa sosterrà lo sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale. Contestualmente all’annuncio degli ulteriori investimenti, è stato inaugurato MILE, il Polo di Innovazione Tecnologica creato all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis. Tra i presenti, Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, e Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente di ANCI, oltre agli interventi di protagonisti del mondo accademico e personalità di spicco del settore.

“Ancora una volta abbiamo scelto di investire nel Sud Italia, in particolare in Puglia. L’ulteriore investimento di dieci milioni di euro conferma il nostro interesse per il territorio pugliese e per la sua crescita. Siamo convinti che siano molte le potenzialità di questo territorio e lo confermano le sinergie che si sono create con le Università del territorio, con gli enti locali e con Confindustria Bari-BAT”, ha affermato Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech.