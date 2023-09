Masi Agricola, firmato accordo per l’acquisizione della tenuta “Casa Re”

Gli scatti d'Affari

Masi Agricola arriva nell'Oltrepò Pavese: firmato contratto preliminare per l'acquisizione della Società Agricola Casa Re Masi Agricola, società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, annuncia la firma di un contratto preliminare per acquisizione del 100% della Società Agricola Casa Re, di proprietà della famiglia Casati e titolare dell'omonima azienda vitivinicola a Montecalvo Versiggia, nell'Oltrepò Pavese, alle porte di Santa Maria della Versa. La Tenuta "Casa Re" è composta da 13 ettari vitati a corpo unico, prevalentemente impiantati a Pinot Nero e ubicati in un contesto pedoclimatico e paesaggistico di forte attrattività, nonché svariati fabbricati, a destinazione sia produttiva che ricettiva, e una pregiata villa in stile Liberty.



Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi, ha dichiarato: “Sbarcare nell’Oltrepò Pavese rappresenta uno “sconfinamento coerente” dal territorio delle Venezie, che sono e restano la nostra area elettiva: abbiamo individuato infatti la complementarità strategica dell’Oltrepò Pavese – emblematico del Metodo Classico italiano - con altre espressioni di un versante spumantistico sempre più significativo nella gamma di etichette del Gruppo Masi, come Canevel a Valdobbiadene e Conte Federico Bossi Fedrigotti in Trentino, per generare sinergie e creare potenziali aree di crescita”.

Eugenio Casati, patron di Casa Re, ha commentato: "Le capacità imprenditoriali ed umane del Gruppo Masi, che ne fanno un'eccellenza di fama internazionale, sapranno valorizzare al meglio la nostra Tenuta in un'ottica di crescita virtuosa ed importante, di cui beneficerà tutto il territorio dell'Oltrepò Pavese".