Mexedia: nasce la Super-App di Customer Experience Mexedia On

Mexedia: presentata a Milano Mexedia On, la prima Super-App di Customer Experience

Comunicazione omnichannel, automazione dei processi e analisi e gestione dei dati sono tra le principali sfide che le aziende e le organizzazioni si trovano ad affrontare in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione come quello attuale. Uno scenario caratterizzato sempre di più dall’emergere di soluzioni tecnologiche, dall’Intelligenza Artificiale all’IoT, che non sempre risultano di facile implementazione in termini di investimenti, di tempo e di struttura. In risposta a queste nuove esigenze, Mexedia, società benefit specializzata in servizi tecnologici avanzati, che offre soluzioni innovative e su misura per la customer experience, presenta oggi la sua Super-App Mexedia ON, una piattaforma innovativa che integra al suo interno soluzioni modulari e facilmente gestibili, consentendo di ottenere importanti risparmi in termini di costi e di tempo e, soprattutto, di portare la Customer Experience a un livello superiore.

In particolare, grazie alla recente acquisizione di Baasbox, software house specializzata nell’erogazione di servizi tecnologici avanzati, Mexedia ha integrato il know-how tecnico più all’avanguardia sviluppando così Mexedia ON: una piattaforma, in white label, specializzata in servizi di Customer Experience, Business Automation e Business Intelligence. La Super-App consente alle aziende un accesso più semplice a modelli AI, sistemi IoT e canali non convenzionali, come la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale. Inoltre, grazie al marketplace Mexedia ON App Store, sarà possibile attivare Mini-App sia proprietarie, sia di terze parti, garantendo una maggiore possibilità di scelta. Un catalogo con soluzioni su misura, che consente alle aziende di migliorare l’interazione con i clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.

“Con Mexedia ON stiamo portando la customer experience al livello successivo. Crediamo infatti che si debba ormai parlare di omniaccessibilità, più che di omnicanalità, in quanto è sempre più forte il bisogno di poter contare su un’esperienza coerente e continuativa, garantita da un’unica entità, indipendentemente dal touchpoint utilizzato. Per raggiungere questo obiettivo, un ruolo centrale è svolto dall’Intelligenza Artificiale che, dal punto di vista tecnico, rende possibili le implementazioni più innovative”, dichiara Simone Mariano, CEO di Baasbox e Direttore di Mexedia ON. “Nel prossimo futuro, l’Intelligenza artificiale, insieme all’automazione robotica, diverrà un pilastro fondamentale della società. In anticipo rispetto a questo trend, abbiamo avviato anche LAB AI, un laboratorio dedicato allo sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale, aperto anche a sviluppatori e tecnici esterni, che tramite Mexedia ON mettono a disposizione modelli sempre nuovi e pionieristici”.