Mini: alla Milan Games Week con un action pack a tema pokémon

Gli scatti d'Affari

Milan Games week: Recharging Lounge sarà disponibile, per la prima volta in Italia, l’Action Pack della MINI Concept Aceman in versione Pokémon

MINI è sponsor della Milan Games Week, il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli esports di scena da venerdì 25 a domenica 27 novembre a Milano (Fiera Milano Rho). All’interno dell’area Merchandising & Entertainment, nel padiglione 12, sarà presente la MINI Area - Recharging Lounge con un grande protagonista: l’Action Pack della MINI Concept Aceman in Pokémon Mode, un modello di dimensioni 1:1. contenuto in un vero e proprio pacco da gioco.

MINI, che ha da poco sancito una collaborazione internazionale con Pokémon, sarà infatti presente alla Milan Games Week con la nuova concept car della gamma elettrificata, che incarna un concetto di mobilità visionario, innovativo e sostenibile. L’Action Pack consiste in una confezione trasparente tipica delle action figure e permetterà di scoprire le speciali caratteristiche di design della MINI Concept Aceman in Pokémon Mode, come una Poké Ball al centro del cerchione e la raffigurazione di Pikachu, il famosissimo Pokémon di tipo Elettrico.