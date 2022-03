Mipel, al via la 121esima edizione della fiera dedicata alla pelletteria

Gli scatti d'Affari

MIPEL, ieri il taglio del nastro per l’inaugurazione della fiera sulla pelletteria italiana

Ha avuto inizio ieri, 13 marzo 2022, la prima giornata della 121esima edizione del Mipel, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda. La fiera durerà tre giorni ed è ospitata nei padiglioni 1 e 3 del polo espositivo di Fiera Milano-Rho. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, tra gli altri, della ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e di Carlo Maria Ferro, Presidente di ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Franco Gabbrielli, presidente di Mipel, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questa prima giornata di fiera che si è aperta in un contesto di incertezza generale legato al conflitto Russia-Ucraina. I dati relativi all'affluenza a Mipel sono in linea con quelli della scorsa edizione di settembre. Un segnale di incoraggiamento e una conferma per le nostre scelte strategiche. Fare sistema con le altre manifestazioni fieristiche, riunite sotto l'#bettertogether si è rivelata una scelta vincente". Una novità di quest’anno è la collaborazione di Mipel con Mirta Wholesale, il portale B2B che sarà partner digitale ufficiale della fiera per questa edizione: diventando la piattaforma digitale di riferimento per l’evento, Mirta Wholesale permetterà agli espositori Mipel di evere una vetrina virtuale con pagien dedicate, per garantire una maggiore visibilità sul mercato internazionale.