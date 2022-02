Nasce Banca CF+, specializzata in soluzioni di credito per l’impresa

Gli scatti d'Affari

Banca CF+, challenger bank per soluzioni di credito rivolte alle imprese

Dall'esperienza di Credito Fondiario nasce Banca CF+ il nuovo Gruppo Bancario al servizio delle imprese. La nuova realtà, che si posiziona come challenger bank tecnologicamente evoluta specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, è stata presentata oggi a Milano nel corso di un incontro in cui sono stati illustrati la nuova mission della banca, il modello di business, la squadra e una brand identity completamente rinnovata. Il piano industriale a 5 anni, si propone di superare i 4 miliardi di euro di attivi in gestione e di conseguire target di efficienza e profittabilità tra i più alti del sistema bancario: cost income al 42%, ROAE (Return on average equity) pari al 23%. Guidano Banca CF+ Panfilo Tarantelli, in qualità di Presidente, e Iacopo De Francisco, come Amministratore Delegato e Direttore Generale.