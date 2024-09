Nutella lancia Plant-Based: la crema spalmabile 100% vegetale

Gli scatti d'Affari

Nutella rivoluziona la colazione con Plant-Based: la prima crema spalmabile 100% vegetale per tutti, anche senza lattosio



Dopo mesi di attesa e anticipazioni, a settembre 2024 Ferrero lancia sul mercato Nutella Plant-Based, una novità che promette di rivoluzionare il mondo delle creme spalmabili. Questa versione, che mantiene l'inconfondibile gusto amato da milioni di persone in tutto il mondo, è realizzata esclusivamente con ingredienti di origine vegetale, rispondendo così alle esigenze di chi preferisce, per scelta o necessità, alimenti a base vegetale o privi di lattosio. Il lancio avviene in un momento di grande significato per il brand, durante le celebrazioni per il sessantesimo compleanno di Nutella, e segue a pochi mesi di distanza il debutto della versione gelato del prodotto.

La nuova Nutella Plant-Based è stata pensata per offrire un'esperienza simile alla classica Nutella anche a coloro che finora hanno dovuto rinunciare a causa di intolleranze alimentari. Realizzata con ingredienti come ceci e sciroppo di riso, la crema è adatta per gli intolleranti al lattosio e viene certificata come "Vegan Approved" dalla Vegetarian Society. Questo prodotto si inserisce perfettamente nel contesto della crescente tendenza verso la dieta flexitariana, seguita da circa 12,5 milioni di italiani, che scelgono di ridurre il consumo di alimenti di origine animale. Nutella Plant-Based sarà disponibile in Italia, Francia e Belgio da settembre 2024, con un'espansione prevista in altri mercati europei nel 2025.

Con il lancio di Nutella Plant-Based, Ferrero rafforza ulteriormente la sua leadership nel mercato delle creme spalmabili, un settore in crescita che vale circa 5,9 miliardi di euro in Europa. La nuova versione vegana non solo si propone di soddisfare una domanda emergente, ma mira anche a consolidare la presenza di Nutella nelle colazioni dolci degli italiani, continuando una tradizione di innovazione che ha visto il brand introdurre sul mercato prodotti iconici come Nutella B-ready, Nutella Biscuits, e più recentemente Nutella Ice Cream. Come ha sottolineato Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia, Nutella Plant-Based rappresenta una nuova pagina nella storia di successo di Nutella, con la promessa di continuare a crescere e innovare a livello globale.

