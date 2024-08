Octopus Electroverse, prima app per la ricarica di veicoli elettrici in Europa

Gli scatti d'Affari

Octopus Energy, Electroverse diventa la più grande piattaforma di ricarica pubblica per veicoli elettrici in Europa Electroverse, piattaforma di Octopus Energy, è diventata la più grande app per la ricarica di veicoli elettrici in Europa, con quasi 850.000 colonnine disponibili. Grazie al modello "un'unica card, un'unica app", Electroverse ha semplificato l'esperienza di ricarica. Dopo il successo nel Regno Unito, l'app è stata estesa a 40 Paesi europei, permettendo ai clienti di accedere a circa l'80% dei punti di ricarica pubblici in Europa. In Italia, Electroverse permette di accedere a più di 45.000 punti di ricarica fra 60 diversi partner, coprendo nel complesso più del 90% delle colonnine italiane. La popolarità di Electroverse è cresciuta rapidamente, triplicando la base clienti nell'ultimo anno grazie a funzionalità come la mappa, la pianificazione del percorso e il supporto di bordo con Apple CarPlay e Android Auto. L'app è disponibile anche per aziende con flotte di veicoli elettrici, offrendo strumenti di gestione avanzati. Questo successo arriva in un momento di forte crescita delle immatricolazioni di auto elettriche in Europa, dove una nuova auto su cinque è elettrica. Zoisa North-Bond di Octopus Electroverse ha dichiarato: "Abbiamo creato Electroverse con una missione precisa: rendere la ricarica di auto elettriche fuori casa il più semplice possibile. Un'unica card e un'unica app: ecco tutto quello di cui gli utenti hanno bisogno per avere accesso a 850.000 colonnine in tutta Europa. I nostri clienti amano l'esperienza utenti efficiente e le funzionalità pratiche che abbiamo implementato nel corso degli anni, ma di certo non ci fermeremo qui. A breve raggiungeremo il traguardo di 1 milione di utenti: siamo già diventati la più grande piattaforma per la ricarica di auto elettriche in Europa e siamo pronti ad accelerare questa crescita a livello globale".