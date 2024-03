Octopus Energy, erogati in anticipo i bonus ai membri della propria CER

Gli scatti d'Affari

Octopus Energy eroga in anticipo i bonus ai membri della propria Comunità Energetica Rinnovabile In occasione della pubblicazione delle regole tecniche dedicate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) da parte del GSE, Il Gestore dei Servizi Energetici, Octopus Energy torna a parlare di Solar Club, il progetto che promuove il loro sviluppo sul territorio nazionale. La prima CER di Octopus Energy è stata infatti inaugurata ufficialmente lo scorso novembre ed è operativa nel territorio di Ascoli Piceno. Il "decreto CER" (Decreto n.414 del 7/12/2023) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato lo scorso 24 gennaio punta a spingere la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia attraverso un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. Solar Club è stato lanciato a fine 2023 bruciando i tempi burocratici e pronto in anticipo rispetto alla pubblicazione del decreto: Octopus Energy ha infatti deciso di finanziare questa prima comunità in prima persona, con risorse proprie, coprendo non solo i costi produttivi dell'impianto fotovoltaico, ma anche la parte di cashback. L'investimento è stato possibile grazie al supporto di Octopus Generation, il ramo del Gruppo che si occupa di produzione di energia rinnovabile, e che ha permesso processi più autonomi e rapidi.